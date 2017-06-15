Накануне Дня медицинского работника в Ставропольском академическом театре драмы имени Лермонтова прошло награждение лучших представителей этой профессии на Ставрополье.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

На торжестве присутствовали представители медицинской науки и врачи-практики, а также студенты Ставропольского государственного медицинского университета (СтГМУ).

Министр здравоохранения СК Виктор Мажаров отметил, что благодаря качественной работе медработников, наш край занимает одно из ведущих мест в России по уровню развития системы здравоохранения. Он добавил, что это повлияло на увеличение средней продолжительности жизни в крае до 73,9 года.

Первый зампред ПСК Иван Ковалёв выразил медикам признательность за их нелегкий труд, мужество и милосердие, а затем вместе с другими почетными гостями — депутатами краевой Думы и представителями массмедиа — провел награждение.

Лучшим медицинским работникам были вручены грамоты и благодарственные письма губернатора края. Победители и призеры в номинации «Лучшие по профессии» получили денежные призы.

Церемонию награждения украсили номера художественной самодеятельности творческих студенческих объединений. В завершение собравшимся был представлен фильм о благородной миссии врачей в Великую Отечественную войну, подготовленный студентами СтГМУ.