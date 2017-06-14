Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
На Ставрополье автоинспекторы совместно со студентами медицинского колледжа провели акцию «Сохрани жизнь – соблюдай ПДД», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.
Студенты-медики подготовили письма водителям с просьбой не превышать скорость, пропускать пешеходов и использовать ремни безопасности. Водителям письма понравились.
В. АЛЕКСАНДРОВА
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