Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье автоинспекторы совместно со студентами медицинского колледжа провели акцию «Сохрани жизнь – соблюдай ПДД», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Студенты-медики подготовили письма водителям с просьбой не превышать скорость, пропускать пешеходов и использовать ремни безопасности. Водителям письма понравились.