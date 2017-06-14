Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Велосипедист

Началось лето, и на дорогах Ставрополя появилось большое количество велосипедистов, многие из которых не выполняют даже элементарных требований Правил дорожного движения, что приводит к ДТП. С начала года на Ставрополье уже зарегистрировано 19 наездов на велосипедистов, 3 человека погибли и 17 получили травмы (три из них — дети).

Сотрудники Госавтоинспекции с 15 по 20 июня на территории краевого центра проводят профилактические мероприятия «Внимание-велосипедист!», сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД России по Ставрополю.