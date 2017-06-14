15 июня проходит Прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор еще продолжается, а на Ставрополье уже активно обсуждают вопрос жительницы села Краснокумского Георгиевского района.

Фото: www.kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным Фото: www.kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным 2017 г.

Валентина пожаловалась главе государства, что никак не может получить необходимых справок о состоянии своего жилища. На это нет денег. А материальную помощь семья, как пострадавшая от паводка, так до сих пор и не получила.

Президент заметил, что федеральный транш Ставропольскому краю для оказания помощи подтопленцам передан по назначению и в связи с этим очень странно, что деньги Валентине до сих пор не выплатили. Путин пообещал, что ситуация будет проверена Генеральной прокуратурой. И еще раз подтвердил, что справки для пострадавших от наводнения должны быть бесплатными. Напомнил о размерах материальной помощи: первичная — 10 тысяч рублей, за частичную утрату имущества — 50 тысяч рублей, за полную утрату — 100 тысяч рублей. Ситуацию глава государства охарактеризовал так: «Бред!». «Надеюсь, – обратился он к жительнице Краснокумского, – Владимир Владимирович сегодня у вас побывает!».