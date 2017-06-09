После прямой линии с Президентом губернатор Ставрополья заявил, что его отставка – это слухи

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным длилась четыре часа. Традиционно было много вопросов житейских. Люди просили о помощи. Такой сигнал бедствия раздался и со Ставрополья.

Фото: www.kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным 2017 г. Фото: www.kremlin.ru Владимир Путин Фото: www.kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным Фото: www.kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Героиней телевопроса президенту стала Валентина Саковская из села Краснокумского Георгиевского района. Речь пошла о майском паводке, вернее о его последствиях. Валентина проинформировала Владимира Путина о том, что за справки об ущербе после паводка с односельчан требуют деньги. А где их взять, если компенсацию пострадавшим от большой воды до сих пор не выплатили.

Президент заметил, что федеральный транш Ставропольскому краю для оказания помощи подтопленцам передан по назначению и в связи с этим очень странно, что компенсацию Валентине до сих пор не выплатили. Путин пообещал, что ситуация будет проверена Генеральной прокуратурой. И еще раз подтвердил, что справки для пострадавших от наводнения должны быть бесплатными. Напомнил о размерах материальной помощи: первичная — 10 тысяч рублей, за частичную утрату имущества — 50 тысяч рублей, за полную утрату — 100 тысяч рублей. Ситуацию глава государства охарактеризовал резко: «Бред!».

«Надеюсь, – обратился он к жительнице Краснокумского, – мой тезка, ваш губернатор, сегодня же у вас побывает!»

Чем дальше в лес, тем больше дров. Моментально на сайте одного из телеканалов появилось сообщение об отставке В. Владимирова, будто бы написавшего заявление «по семейным обстоятельствам». Социальные сети взорвались комментариями, предположениями и оценками.

Тем временем у дома Валентины собрался стихийный митинг. Как прокомментировала возмутительница покоя, это такие же пострадавшие, как и она. И повторила сказанное на «прямой линии»: ответственные за оценку ущерба структуры относятся к делу формально, за справки требуют деньги.

На самом деле В. Владимиров уже был в пути. Выполняя поручение Генеральной прокуратуры, в Краснокумское отправились и представители краевой прокуратуры.

Пресс-служба губернатора распространила официальный комментарий губернатора Владимира Владимирова:

«На банковский счет заявительницы из села Краснокумского уже переведена компенсация в размере 60 тысяч рублей, – сказано в нем. – Пока в край не поступили выделенные для помощи подтопленцам федеральные средства, выплаты ведутся из регионального бюджета. На сегодня в крае компенсации в размере 10 тысяч рублей получили 12 005 человек, в размере 50 тысяч рублей – 344 человека, по 100 тысяч рублей – 229 человек.

Непосредственно в Краснокумском получателями помощи в размере 10 тысяч рублей до сегодняшнего дня стали 1131 человек. Сегодня еще 344 человека, среди которых и семья участницы «прямой линии».

Работа по оформлению выплат, в том числе в связи с утратой имущества, на которую также претендует наша землячка, продолжается. И помощь придет ко всем, кто пострадал от стихии.

Информация о том, что документы для людей в районе паводка якобы выдаются платно – это сигнал тревоги. Такое совершенно недопустимо. Если сообщение подтвердится, ответственные должностные лица будут немедленно уволены.

Я выехал в Краснокумское, чтобы лично разобраться в ситуации. Со своей стороны окажу любое содействие федеральным надзорным и контрольным органам, которые приедут с проверкой. В Георгиевский район также направлена проверка контрольного управления аппарата правительства края.

Что касается слухов о неком заявлении за моей подписью – это слухи. Не более».