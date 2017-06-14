Фото: из архива газеты «СП»

Чтобы обезопасить жителей Ставрополя от клещей, проведена обработка в местах массового пребывания людей на площади 800 000 м². Каждый район имеет свой график и перечень мест обработки. Территорию возле Комсомольского озера против клещей обрабатывали в этом году дважды, а также провели анофелогенную дезинфекцияю от комаров.

Летом акарецидные мероприятия проводят каждый месяц.

7058, 8 гектаров уже обработано во всем Ставропольском крае. Пострадавших от укусов клещей меньше, чем в прошлом году за этот период в 1,4 раза. Ни одного больного Крымской геморрагической лихорадкой не было зафиксировано к сегодняшнему дню.

В пресс-службе администрации Ставрополя напоминают, что после обнаружения клеща на теле, необходимо обратиться в больницу, а дачникам настоятельно рекомендуют регулярно косить траву и вовремя убирать участок.