В селе Донская Балка автомобиль «Нива» врезался в дом. Пожарным пришлось вызволять пассажиров, оказавшихся заблокированными в авто.

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Поздним вечером 13 июня водитель «Нивы», двигаясь по селу, неожиданно резко съехал с дороги на обочину. По словам пассажиров, во время движения у мужчины случился эпилептический приступ. Чтобы избежать аварии, он свернул с трассы, но остановить автомобиль уже не смог. Через 100 метров неуправляемая «Нива» врезалась в дом.

В результате удара двери автомобиля заклинило. Прибывшие на место ЧП пожарные помогли пассажирам выбраться, а затем отключили аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить возгорание. Медики увезли водителя в центральную районную больницу Светлограда, рассказали в ПАСС СК.