С 1 по 9 июня на территории края сотрудники Госавтоинспекции проводили операцию «Тонировка».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Проверка тонировки автомобиля

Она имела всероссийский статус. Рейды прошли в населенных пунктах и на дорогах федерального и регионального значения. Полицейские обнаружили более 4,5 тысяч административных правонарушений, связанных со светопропускаемостью стекол автомобилей. Более четырех тысяч водителей исправились на месте, до составления административного материала, 200 автовладельцев добровольно устранить нарушение отказались и получили требование об этом. Более 20 водителей были привлечены к административной ответственности за неисполнение ранее выданных требований, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.