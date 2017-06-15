В Ставропольском крае начата проверка по обращению жительницы села Краснокумского Георгиевского района на «Прямую линию с Президентом Российской Федерации». В мае женщина и ее семья пострадали от наводнения. По словам заявительницы, сотрудники местной администрации принуждают ее собирать справки за свой счет, чтобы подтвердить, что ее дом требует ремонта. В результате она до сих пор не может получить полагающуюся ей, как пострадавшей от стихийного бедствия, денежную компенсацию.

В рамках организованной проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц администрации Георгиевского городского округа на предмет наличия в них признаков преступления – превышения должностных полномочий, сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.