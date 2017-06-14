Два года на Ставрополье в селе Покойном выращивают вёшенки под торговой маркой «Южная провинция».

Фото: пресс-служба министерства экономического развития СК Вёшенки

Предприниматели решили производить грибную продукцию в большем объеме, плюс добавить ещё несколько видов гибов: королевскую вёшенку и шиитаке, сообщают в пресс-службе минэкономразвития края.

Для данного проекта понадобится 50 миллионов рублей. Производство планируют сделать безотходным: сами грибы будут реализовывать на рынке сбыта, опилки и шелуха понадобятся при выращивании червей, которые превратят отходы в перегной, вместе с которым черви также будут продаваться через торговые сети края.

Проект планируют воплотить в жизнь при поддержке министерства экономического развития Ставропольского края.