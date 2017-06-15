АО «Газпром газораспределение Ставрополь» завершило работы по газификации комплекса по переработке углеводородного сырья нефтегазовой компании «Интеройл», расположенного в поселке Солнечнодольск Изобильненского района.

Специалистами выполнена прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления протяженностью 2 км. Кроме того, установлено 2 газораспределительных пункта в шкафном исполнении (ШРП), а также смонтирована внутриплощадочная сеть газопотребления. Потребляемая мощность комплекса – 3,5 млн куб. м газа в год.

«При прокладке газопровода в местах пересечений с железной и автомобильной дорогами применялся закрытый способ строительства с использованием наклонно-направленного бурения. Данные работы отличаются повышенным уровнем сложности и требуют тщательной инженерной подготовки объекта», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Алексей Александров.

Пуск газа и ввод в эксплуатацию газового оборудования выполнен специалистами Солнечнодольской газовой службы (структурное подразделение АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в п. Солнечнодольск).

Справка: Комплекс по переработке углеводородного сырья нефтегазовой компании «Интеройл» осуществляет переработку нефти для производства дизельного топлива, бензина, мазута, масел и других нефтепродуктов. Производительность переработки сырья – 100 тыс. тонн в год. Перевод предприятия на газ выполнен для оптимизации расходов на энергоресурсы, потребляемые при переработке нефти и отоплении производственных помещений.