Более 16 тысяч звонков от населения приняли единые дежурно-диспетчерские службы подтопленных муниципальных районов Ставропольского края за время действия в регионе режима ЧС из-за паводка. Оказавшиеся в беде люди звонили и просили о помощи.

Фото: пресс-служба ПАСС СК Звонки на номер «112» ЕДДС Фото: пресс-служба ПАСС СК Сотрудники системы-112 Единой дежурно-диспетчерской службы Фото: пресс-служба ПАСС СК Единая дежурно-диспетчерская служба

В настоящее время система-112 находится в опытной эксплуатации, но уже показала свою необходимость и действенность. Когда разлились реки и «большая вода» пошла в дома и на огороды ставропольцев, посредником между пострадавшими жителями и экстренными службами стали именно сотрудники системы-112.

– Особенно трудно было в первую неделю. Люди звонили, рассказывали о том, что в их дом зашла вода, просили об эвакуации родственников, которые не отвечают на телефонные звонки, – рассказал начальник ЕДДС Минераловодского городского округа Александр Туболушкин. – Оперативные дежурные узнавали у звонившего человека подробности случившегося, направляли информацию в дежурно-диспетчерские службы спасателей, пожарных, полиции, медиков, и всем, кто мог помочь людям в зоне подтопления.

Аналогичную работу выполняли ЕДДС 13 муниципальных районов и Невинномысска. В период с 24 мая по 14 июня они приняли 16 793 звонка.

– В тех случаях, когда телефонная линия ЕДДС была занята дольше восьми секунд, а звонки продолжали поступать по экстренному номеру «112», подключались оперативные дежурные Центра обработки вызовов ПАСС СК, а это еще плюс шесть автоматизированных рабочих мест, – прокомментировал начальник Центра обработки вызовов ПАСС СК Тарас Шандрин. – Заявки приходили каждые 10 секунд. Всего же за три недели режима ЧС мы приняли 3 296 вызовов.

Много звонков были консультативными. Люди из пострадавших районов узнавали о том, как им себя вести, что необходимо брать из дома… Теперь, когда основная опасность миновала, население интересуется выплатой компенсаций за нанесенный природой ущерб. К слову, подробно эту информацию можно узнать в консультативных центрах, которые работают в зонах подтоплений.