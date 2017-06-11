Фото: отдел ФКиС администрации Александровского района Фото: отдел ФКиС администрации Александровского района Фото: отдел ФКиС администрации Александровского района

На стадионе «Юность» села Александровского состоялись XIХ районные сельские спортивные игры, посвященные Дню России. В них участвовало более 500 физкультурников в составах 18 команд предприятий и организаций района. В программу соревнований входило 11 видов спорта.

В общекомандном зачете первое место заняла команда районной администрации, на втором — команда райотдела МВД, на третьем — Александровского сельсовета. Победители и призеры личного и командного зачетов награждены памятными кубками и медалями по видам спорта.