История, случившаяся в Невинномысске, никогда не попадет в топ краевых, а тем более федеральных новостей. Нет в ней ни криминала, ни какого-либо налета сенсационности. А что есть?

Фото: Александр МАЩЕНКО У дворовой кошки Сони родились два котёнка. Фото: Александр МАЩЕНКО Котенок Коннор обрел дом, хозяев и имя Фото: Александр МАЩЕНКО Дом, хозяев и имя получила также и Нюша

Судите сами. У дворовой кошки Сони родились два котенка. Сначала они росли в подвале, где мама прятала их от собак, злых котов и нехороших людей. Затем, когда брат и сестра подросли, им пришла пора выходить в «свет». Мама поселила их у подъезда, где сама жила много лет.

Добрые люди (а их больше, чем злых, не сомневайтесь) подкармливали Соню, и котята быстро росли. Но рано или поздно малыши неминуемо попали бы под колеса автомобилей – оживленная внутриквартальная дорога находилась буквально в двух метрах от кошачьего семейства, жившего под открытым небом. И вот неравнодушные невинномысцы из волонтерской группы зоозащитников бросили в Интернете клич: найдем кошачьим детенышам хозяев!

Буквально в тот же день герои нашего рассказа обрели свой дом, мягкие лежанки, игрушки и полные миски вкусной еды. А еще у них появились имена! Теперь это не просто котята, а Нюша (в честь известной певицы) и Коннор.

Ну и где же здесь информационный повод, спросит иной читатель. Да, наверное, повода особого и нет, не спорю. Хотя... Заставляет задуматься эта грустная история со счастливым концом хотя бы о такой вещи. В Невинномысске до сих пор нет приюта для бездомных животных, где четвероногих беспризорников могли бы держать, пока не найдут им хозяев. Второй возможный вариант – стерилизация мурок, барсиков и шариков и выпуск их на волю. Практикуемое во многих городах жестокое уничтожение бездомышей (на которое тратятся, кроме прочего, немалые средства) никакого результата не дает: на смену убитым животным приходят новые и новые.

А если говорить о данной конкретной истории, то несомненно одно: после того, что случилось, добра в мире стало чуточку больше.