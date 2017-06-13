В Москве завершился VI Кубок России по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия будущего», который прошел при поддержке Правительства РФ и по инициативе Российской гильдии пекарей и кондитеров.

В финале приняли участие шесть команд из разных регионов страны. Как сообщили в министерстве образования и молодежной политики СК, победительницей стала команда студентов Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции. Ее участники были лучшими в нескольких номинациях. Организатор турнира – Российская гильдия пекарей и кондитеров – решила передать искусные изделия, выпеченные студентами нашего колледжа, в музей-пекарню «Хлебный ангел России» в Москве.