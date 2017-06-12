Во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» Ставрополье поучаствует в третий раз.

Фото: СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова

Наш край представит проект «Дорогами предков: к 240-летию Кавказского форпоста России». Все желающие смогут попасть на исторические экскурсии, встречи с краевыми писателями, театральные постановки. Основное мероприятие проекта – эстафетный литературно-исторический маршрут. Историю создания крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии начнут рассказывать 15 июня в Георгиевске, затем в сёлах Александровском, Московском и Донском. Маршрут будет сопровождать творческий «десант» из Ставрополя в числе которого: историки края, писатели, казаки, православное духовенство, издатели, библиотекари.

Координирует масштабный проект Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова.