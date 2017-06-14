Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Интерактивным голосованием выберут слоган к 240-летию Ставрополя. План подготовки ко Дню города, начали разрабатывать еще осенью. Он и по сей день дополняется, в том числе, предложениями самих граждан. Но основная подготовка – в благоустройстве, которое активно продолжается во всех районах города.

А также идет строительство музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история» с новой городской площадью на 7 га, ледового дворца, ремонтируют Александровскую площадь, строят школу в Юго-Западом микрорайоне и т.д.

Все эти проекты, отмечает глава Ставрополя Андрей Джатдоев, являются результатом финансирования из федерального и краевого бюджетов.

Сам праздничный день 240-летия города, конечно же, отметят ярко, а завершится он необычайно красивым фейерверком, сообщают в пресс-службе администрации Ставрополя.