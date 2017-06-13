Десять вопросов было вынесено на заседание президиума Союза журналистов Ставрополья (СЖС).Его провел председатель СЖС Василий Балдицын.

Союз журналистов

Начали заседание по традиции с приема новых членов Союза журналистов. В нашей организации стало на два человека больше. Обсуждали вопросы: об отчетно-выборной кампании, о фестивале «Вся Россия – 2017», об итогах дня ставропольских СМИ и краевого творческого конкурса имени Г. Лопатина, фестиваля творческих союзов «Белая акация». Все итоги признали удовлетворительными.

А каждодневные дела требуют и каждодневного внимания. Как и в прошлом году, Союз журналистов Ставрополья компенсирует половину затрат журналистам, которые самостоятельно оплатят свое участие в фестивале «Вся Россия – 2017». Уже началось формирование ставропольской делегации на этот престижный форум. Что касается отчетно-выборной кампании, конкретика будет определена на заседании правления Союза журналистов Ставрополья, которое пройдет в селе Александровском 30 июня. Здесь будут обсуждены направления векторов движения и сроки отчетов и выборов в СЖС. Президиум предлагает провести отчетно-выборные собрания в территориальных организациях до 25 декабря нынешнего года, а саму конференцию – 28 марта 2018 года. И предлагает квоту для делегатов – один от десяти членов СЖС, для малочисленных организаций – также один делегат. На заседании правления его члены обсудят итоги работы за прошлый год, проблемы распространения печатных СМИ, участие в работе федеральных и международных структур.