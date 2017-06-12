В Кочубеевском районе в рамках фестиваля «Кавказ – наш общий дом» прошел конкурс народного творчества среди сельских Домов культуры – «Мир. Дружба. Взаимопонимание».

Экспозиция праздника «Мир. Дружба. Взаимопонимание», подготовленного при участии национальных диаспор, развернулась под открытым небом
Экспозиция праздника «Мир. Дружба. Взаимопонимание», подготовленного при участии национальных диаспор, развернулась под открытым небом
Фото: Пресс-служба администрации Кочубеевского района
Экспозиция праздника «Мир. Дружба. Взаимопонимание», подготовленного при участии национальных диаспор, развернулась под открытым небом
Экспозиция праздника «Мир. Дружба. Взаимопонимание», подготовленного при участии национальных диаспор, развернулась под открытым небом
Фото: Пресс-служба администрации Кочубеевского района
Экспозиция праздника «Мир. Дружба. Взаимопонимание», подготовленного при участии национальных диаспор, развернулась под открытым небом
Экспозиция праздника «Мир. Дружба. Взаимопонимание», подготовленного при участии национальных диаспор, развернулась под открытым небом
Фото: Пресс-служба администрации Кочубеевского района

Экспозиция праздника, подготовленного при участии национальных диаспор, развернулась под открытым небом – в центральном парке села Кочубеевского. Здесь было на что посмотреть во время обхода национальных подворий.

Вот ногайская юрта, где можно выпить чай с молоком и солью. А вот идет представление культуры одного из коренных народов Дагестана – рутульцев. На празднике также были русские и казачьи подворья с элементами быта, традиционными нарядами, национальными блюдами. Православную кухню представили служители церкви, угощая разнообразной выпечкой, травяными чаями.

Старинные свадебные обряды, куклы-домовушки, обереги, казачьи игры с шашкой, выступления национальных танцевальных коллективов, вокалистов – все это также привлекло внимание многочисленных зрителей. Как сообщили в администрации Кочубеевского района, лучшие участники конкурса были удостоены дипломов, благодарственных писем и подарков.