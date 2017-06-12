В Кочубеевском районе в рамках фестиваля «Кавказ – наш общий дом» прошел конкурс народного творчества среди сельских Домов культуры – «Мир. Дружба. Взаимопонимание».

Фото: Пресс-служба администрации Кочубеевского района Экспозиция праздника «Мир. Дружба. Взаимопонимание», подготовленного при участии национальных диаспор, развернулась под открытым небом Фото: Пресс-служба администрации Кочубеевского района Экспозиция праздника «Мир. Дружба. Взаимопонимание», подготовленного при участии национальных диаспор, развернулась под открытым небом Фото: Пресс-служба администрации Кочубеевского района Экспозиция праздника «Мир. Дружба. Взаимопонимание», подготовленного при участии национальных диаспор, развернулась под открытым небом

Экспозиция праздника, подготовленного при участии национальных диаспор, развернулась под открытым небом – в центральном парке села Кочубеевского. Здесь было на что посмотреть во время обхода национальных подворий.

Вот ногайская юрта, где можно выпить чай с молоком и солью. А вот идет представление культуры одного из коренных народов Дагестана – рутульцев. На празднике также были русские и казачьи подворья с элементами быта, традиционными нарядами, национальными блюдами. Православную кухню представили служители церкви, угощая разнообразной выпечкой, травяными чаями.

Старинные свадебные обряды, куклы-домовушки, обереги, казачьи игры с шашкой, выступления национальных танцевальных коллективов, вокалистов – все это также привлекло внимание многочисленных зрителей. Как сообщили в администрации Кочубеевского района, лучшие участники конкурса были удостоены дипломов, благодарственных писем и подарков.