Дума Ставропольского края провела публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Ставропольского края за 2016 год. Они состоялись в актовом зале Ставропольского государственного аграрного университета.

Фото: пресс-служба Думы СК

Участие в мероприятии приняли депутаты краевого парламента, руководители законодательной и исполнительной власти края, представители муниципальных образований, контрольных органов, образовательных организаций и общественности.

В своем вступительном слове первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов отметил, что с 2012 года проведение публичных слушаний по проекту краевого бюджета по годовому отчету об его исполнении отнесены к полномочиям Думы Ставропольского края.

– Краевой бюджет на 2016 год верстался в условиях опережающего роста расходов над собственными доходами и значительной зависимости от финансовой помощи из федерального бюджета, – подчеркнул законодатель, обозначив задачи государственной политики края: увеличение собственной доходной базы, эффективное использование имеющихся инструментов бюджетирования и сокращение госдолга.

В ходе слушаний была обозначена и еще одна проблема: деньги из бюджета выделены, а работы в отведенный период не выполнены или выполнены крайне некачественно. Нередко асфальт кладут в ноябре-декабре, в дождь, в снег, строят объекты из материалов сомнительного качества, которые через год снова требуют ремонта. И такое повторяется из года в год. А страдают от этого прежде всего жители нашего края. Выход – усиление контроля как со стороны депутатского корпуса, так и общественности.

Внимание бюджетной дисциплине уделила в своем докладе и заместитель председателя правительства – министр финансов Лариса Калинченко. Также она рассказала об основных показателях исполнения бюджета Ставрополья в 2016 году. В числе приоритетных направлений – социалка (более 70 процентов расходов): реализация майских указов президента, увеличение зарплат бюджетников, социальные выплаты, а также дотации местным бюджетам. При этом плановые годовые назначения по доходам выполнены на 102 процента, и это при том, что они постоянно корректировались в сторону увеличения. Удалось снизить расходы на обслуживание госдолга края. Проводилась и большая работа по привлечению субсидий из федеральной казны на условиях софинансирования. Проинформировала министр и о других направлениях использования средств бюджета.

В ходе слушаний с докладами по их теме выступили министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева, глава администрации Изобильненского муниципального района Владимир Козлов, а также директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 43 города Ставрополя Татьяна Измайлова.

Завершая мероприятие, председатель комитета краевой Думы по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый отметил, что в вопросе получения финансовых средств из федерального бюджета наш регион, к сожалению, пока уступает некоторым соседним территориям. И привлечение дополнительных денег в Ставропольский край – одна из основных задач для власти, в том числе и депутатского корпуса Думы. Ведь работа над краевым бюджетом следующего года начнется в комитетах краевого парламента уже совсем скоро.