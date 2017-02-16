14 июня внеочередное заседание правительства Ставрополья под председательством губернатора Владимира Владимирова было собрано для очередной корректировки параметров краевого бюджета 2017 года.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

Корректировки со знаком «плюс». Доходы краевой казны вырастут почти на миллиард рублей, а точнее 928 миллионов. После принятого кабмином решения законопроект внесен для рассмотрения в Думу СК.

В результате внесенных изменений уточнённый объём доходов будет равен 88,5 миллиарда рублей. Расходы краевой казны поднимутся на уровень 92,6 миллиарда рублей. Что особенно приятно, как сообщила заместитель председателя правительства края – министр финансов Лариса Калинченко, дополнительные средства в казне появились за счет роста собственных налоговых и неналоговых доходов. В частности, поступлений от налога на прибыль и по акцизам на алкоголь и ГСМ. Это позволяет увеличить расходы на дорожную сеть и социальную сферу.

403,6 миллиона рублей пополнят краевой дорожный фонд. И большую часть этих средств планируется потратить на восстановление дорог и мостов, пострадавших от майского паводка. Дополнительные средства будут направлены на строительство школ – всего 431 миллион рублей за счет краевого бюджета и федеральных субсидий. Будут завершены школа в Пятигорске и новый корпус школы №8 в Ессентуках.

На 300 миллионов рублей больше будет передано субсидий на строительство объектов муниципальной собственности. Последний транш на ввод тренировочных площадок Чемпионата мира по футболу 2018 года составит 95 миллионов рублей.

– Принятыми изменениями в бюджет мы закрываем самые насущные потребности. Все запланированные к реализации проекты должны быть профинансированы и завершены в установленные сроки, – поставил задачу Владимир Владимиров.