По данным Ставропольского гидрометцентра, с 18 часов и до конца суток 14 июня, а также 15 июня на территории края ожидается резкое ухудшение погоды – сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 20м/с.

МЧС края предупреждает о вероятном возникновении локальных чрезвычайных происшествий природного характера, связанных с подтоплением дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, транспорта, повреждением кровли и сельскохозяйственных культур. Населению рекомендуется сохранять осторожность и бдительность.