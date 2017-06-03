Фото: комитет СК по делам национальностей и казачества В день 10-летия солнечнодольскому казачьему ВПК «Гром» присвоено имя Героя Советского Союза Фото: комитет СК по делам национальностей и казачества Андрей Лаврентьевич Титенко, Герой Советского Союза Фото: комитет СК по делам национальностей и казачества Фото: комитет СК по делам национальностей и казачества Фото: комитет СК по делам национальностей и казачества

В солнечнодольском Дворце культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное 10-летию созданного на базе Изобильненского районного казачьего центра военно-патриотического клуба (ВПК) «Гром». Кульминацией торжества стало объявление о присвоении клубу имени Героя Советского Союза Андрея Лаврентьевича Титенко. Сам почетный гражданин Изобильненского района не смог приехать, но сообщение зал встретил стоя. Документ с собственноручной подписью Героя теперь будет храниться в клубе.

За 10 лет клуб обрел широкую известность в районе и крае. Сейчас в нем обучаются 48 детей, но за прошедшее десятилетие громовцами считают себя более 600 человек. Многие из них пришли на посвященный юбилею концерт и искренне благодарили со сцены своих учителей.