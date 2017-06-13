Погодные катаклизмы этого лета спутали планы. В связи с многочисленными подтоплениями населенных пунктов Ставрополья губернатор отказался от поездки на XXI Петербургский международный экономический форум. Помощь землякам в трудную минуту важнее.

Фото: из архива газеты «СП» Андрей Мурга

Ставропольскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства – министр экономического развития края Андрей Мурга. Подробно об итогах ПЭМФ-2017 он рассказал на пресс-конференции в телестудии СТВ.

Участие в пленарном заседании форума Президента России придало особое значение состоявшемуся в его рамках обсуждению ситуации в мировой экономике. Владимир Путин обозначил, какие системные долгосрочные вызовы стоят перед международным сообществом, и обосновал, почему нет сегодня времени на склоки. На внешние ограничения наша страна отвечает, как было сказано, «не закрытием экономики, а расширением свободы, повышением открытости России». Главный тезис, который сегодня актуален, в том числе для нашего региона, – нельзя останавливаться на достигнутом, продолжать работу по созданию условий для бизнеса, по поиску новых партнеров и открытию новых рынков, по участию в реализации крупнейших интеграционных проектов.

Собственно, именно с этой целью и приехала на международный форум делегация Ставрополья. Первым пунктом рабочей повестки стало участие в сессии «Моногорода – новые возможности для бизнеса», на которой был озвучен список лучших проектов страны по итогам прошлого года. В десятку лидеров попал наш Невинномысск. При составлении рейтинга учитывалась работа региональной и местной власти по улучшению ситуации в моногородах. Важнейший показатель – привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.

Комментируя итоги, А. Мурга отметил, что высокая оценка, данная Невинномысску, является заслуженным результатом совместной работы исполнительной власти края и города химиков и, конечно, его жителей, которые приняли активное участие в создании программы экономического развития Невинномысска:

– Задача, которая ставится на федеральном уровне, состоит в том, чтобы избавиться от монозависимости. Очень важно, чтобы город развивал различные секторы экономики. В программу внесены также мероприятия по обустройству комфортной городской среды. К участию в комплексном развитии города-труженика мы привлекаем крупные бизнес-структуры.

Вот одна из них. В рамках экономического форума состоялась встреча с генеральным директором АО «МХК «ЕвроХим» Игорем Щелкуновым и главным исполнительным директором акционерного общества Дмитрием Стрежневым. «Невинномысский Азот» – одно из крупнейших предприятий в структуре холдинга. На встрече говорили о реализации четырех новых инвестиционных проектов в городе химиков. Цена вопроса – около

200 млрд рублей.

Взаимодействие можно охарактеризовать как многоплановое: благодаря «ЕвроХиму» в Невинномысске появился Ледовый дворец и реконструирован уникальный спорткомплекс «Олимп». Есть планы на будущее.

Кстати, руководители компании сообщили, что принято решение о выделении значительной суммы на счет фонда поддержки пострадавших от наводнения на Ставрополье.

Свою помощь подтопленцам обещал и генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань в рамках рабочей встречи, темой которой стал широкий круг вопросов. И прежде всего речь шла о подготовке на территории Ставрополья к вводу в эксплуатацию в конце июня нефтеперекачивающей станции.

– С появлением первых объектов консорциума на Ставрополье КТК реализует серьезные социальные программы, – напомнил А. Мурга. – Только в 2016 году компания направила на эти нужды

145 млн рублей, а за все годы сотрудничества – 600 млн рублей. В начале этого года губернатор Владимир Владимиров подписал с консорциумом новое соглашение о сотрудничестве на пятилетку, которое предусматривает сотрудничество по нескольким направлениям. Это развитие и повышение эффективности промышленной и транспортной инфраструктуры региона, поддержка образования, здравоохранения, культуры, экологии, а также оказание адресной помощи слабозащищенным слоям населения. Открытие новых объектов – это не только новые рабочие места, растущие потоки налогов, но и крупные социальные программы.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство края скрупулезно выбирает деловых партнеров. Неслучайным стало подписание соглашения о сотрудничестве с администрацией Тамбовской области. В частности, документ предполагает участие двух регионов в развитии торгово-экономического сотрудничества, промышленного производства, реализации совместных инвестиционных и инновационных проектов, программ поддержки малого и среднего бизнеса. Впрочем, взаимодействие регионов имеет добрую традицию. На Ставрополье уже нашли применение разработки Федерального научного центра им. И. Мичурина из Мичуринска. Технологии суперинтенсивного сада для подсобных хозяйств внедряются в рамках проекта «Сады Ставрополья».

– Эти направления сотрудничества правительство края считает перспективными и намерено развивать в дальнейшем, – прокомментировал событие Андрей Мурга. – Подписанный документ даст новый импульс межрегиональному развитию. Кроме того у ставропольских производителей появилась возможность занять лучшие позиции на рынке партнера. В свою очередь, правительство Ставрополья предлагает тамбовским предпринимателям хорошие условия для инвестирования в нашу экономику.

Общее между Ставропольем и Тамбовщиной – преобладание в региональной экономике аграрного сектора. Точек соприкосновения нашлось множество. В частности, наша делегация приглашена на знаменитую Покровскую ярмарку, на которой, без сомнения, завяжутся новые партнерские отношения, ведь вместе с представителями власти туда отправятся бизнесмены.

Как отмечалось на форуме, Россия стала больше потреблять собственных продуктов. Санкции дали возможность подтянуться сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслям. К этому процессу прямое отношение имеет Ставрополье, в последнее время значительно улучшившее свои позиции на рынке.

Что касается состояния развитых экономик. Догнать их будет трудно. Единственный выход – искать свой путь. Где невозможно догнать – перепрыгнуть, перелезть через гору, если надо сократить дистанцию. Это значит, что будущее за инновационной экономикой. И Ставрополью надо попасть в этот тренд со всей страной вместе.

Безусловно, важнейшее условие – привлечение как можно большего объема инвестиций, что напрямую зависит от умения общаться с инвесторами. Одной из главных новостей для участников форума, отметил А. Мурга, стало сообщение о том, что Ставропольский край занял 13-е место в рейтинге делового гостеприимства среди российских регионов.

Это высокая оценка, учитывая, что эта оценка – отражение мнения бизнесменов, которые впервые приезжают в регион с намерением открыть свое дело, их впечатлений от работы аэропорта, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки бизнеса.

– На Кавказе умеют принимать гостей, – заметил А. Мурга. – Губернатор Владимир Владимиров не раз подчеркивал, что с инвесторами работают не институты, с ними работают люди. Этот рейтинг отражает готовность региона не просто встретить инвестора, но и предоставить ему наиболее выгодные условия для вложения своего капитала в экономику региона.

Активно знакомилась ставропольская делегация с опытом других регионов. Интересовали практически все сферы экономики. Встречи и переговоры велись не только с соотечественниками, но и с представителями иностранного бизнеса. Традиционно привлекла интерес многих китайская делегация. Как сказал А. Мурга, с представителями этой страны весьма непросто вести переговоры. Можно сказать, это лучшие в мире переговорщики, им нужен хороший товар и дешево. Тем большую гордость испытала делегация после их восторженных отзывов о ставропольском предприятии «Монокристалл», успешно наладившем бизнес в Поднебесной.

Безусловно, любое общение на форуме такого уровня было полезно. Есть опыт, который мы готовы применять на Ставрополье.