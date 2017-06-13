В минувшие выходные жители и гости Михайловска буквально были окружены цветами. Цветы украсили картины художников, одежду людей и даже остановочные пункты!

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фестиваль «Креативный город — цветущий город» в Михайловске Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фестиваль «Креативный город — цветущий город» в Михайловске Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фестиваль «Креативный город — цветущий город» в Михайловске Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Наталья Образцова, Галина Казюра, Валентина Солонина дали старт фестивалю Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фестиваль «Креативный город — цветущий город» в Михайловске Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фестиваль «Креативный город — цветущий город» в Михайловске Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фестиваль «Креативный город — цветущий город» в ж/к «Гармония» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фестиваль «Креативный город — цветущий город» в ж/к «Гармония»

Так в городе в жилом районе «Гармония» прошел красочный праздник – первый фестиваль уличного искусства «Креативный город – цветущий город», приуроченный к Дню России.

С самого утра развернулась большая сельскохозяйственная ярмарка «Фестиваль клубники и меда», правда, ограничиваться двумя продуктами не стали. Местные фермеры и сельхозпредприятия предложили покупателям широкий ассортимент продукции: хлебобулочные, макаронные и колбасные изделия, рыбу, мясо-молочную продукцию, сладости, цветы...

Позже представитель губернатора в муниципальном районе Наталья Образцова, заместитель главы Шпаковского района Галина Казюра, директор по социальному развитию строительной группы «Третий Рим» Валентина Солонина дали старт фестивалю «Креативный город – цветущий город». Они поздравили жителей Михайловска с Днем России.

– Наш долг – воспитывать в детях и внуках любовь к Родине, – заметила Н. Образцова, обращаясь к гостям праздника. – От всей души желаю крепкого здоровья, мира и согласия вашим семьям, живите и творите на благо России.

В ярком, по-настоящему летнем празднике активное участие приняли художники, поэты, музыканты, дизайнеры Ставропольского края, потому не могло не удивить количество интересных площадок, которые заманивали к себе детей и взрослых. Прямо на улице открылись художественные выставки, арт-площадки, проходили мастер-классы по рукоделию, интерактивные конкурсы, гонки на гироскутерах и самокатах. Для детей и взрослых краевой Театр кукол показал спектакль «Солнышко на память». А представительницы слабой половины человечества продефилировали на главной сцене в неповторимых цветочных образах, чем вызвали всеобщий восторг.

А завершился фестиваль танцевальным флешмобом и дискотекой.