На внеочередном заседании правительства Ставрополья, которое провел глава края Владимир Владимиров говорили о выплате компенсаций жителям, пострадавшим от наводнения.

Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК

12 000 человек, которые остались без имущества или частично потеряли его, получили выплаты по 50 и 100 тысяч рублей соответственно.

Владимир Владимиров обратился к руководителям муниципалитетов с требованием ускорить процедуру оформления документации для получения выплат:

– Меня перестали устраивать темпы выплат по пятьдесят и сто тысяч рублей. Критерии оценки ущерба должны быть просты: зашла вода в дом – полная утрата имущества, не зашла, но затопила подвалы, хозяйственные постройки – частичная утрата имущества. Не затягивайте составление актов.

Сколько жилищных государственных сертификатов будет необходимо краю, устанавливают эксперты, оценивая степень ущерба каждого конкретного дома.

Несмотря на выделенные из федерального бюджета 937 миллионов рублей, ликвидация последствий стихии не завершена. Ведь ущерб краю от стихии, по оценкам, составил 2,6 млрд рублей. Работа с Правительством РФ будет продолжена.

Все виды помощи необходимые подтопленцам должны быть предоставлены, Владимир Владимиров поручил проведение личных приемов граждан членам краевого Правительства.