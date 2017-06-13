Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провёл во Владикавказе совещание по вопросам развития сети школьного образования на Северном Кавказе.

Фото пресс-службы губернатора СК Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провёл во Владикавказе совещание по вопросам развития сети школьного образования на Северном Кавказе. Фото пресс-службы губернатора СК Дмитрий Медведев

В нём приняли участие члены Правительства РФ, руководители ряда федеральных ведомств, главы регионов СКФО, в их числе – губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Открывая совещание, Дмитрий Медведев подчеркнул, что вопросы развития образования на Северном Кавказе имеют особое звучание в свете положительной демографической динамики.

– На Северном Кавказе своя специфика: много детей и молодых семей. Социальная инфраструктура должна соответствовать их потребностям. В том числе, это касается образования. От него во многом зависит выбор профессии и, по сути, жизненные перспективы каждого человека. В не меньшей степени это ещё и вопрос сохранения единого культурного пространства страны, – сказал Дмитрий Медведев.

Как прозвучало, сегодня на Северном Кавказе живут около 10% всех российских школьников – 1,2 миллиона человек. Они учатся в 3260 школах. Этого количества недостаточно, чтобы принять всех учеников одновременно. В нескольких регионах школы работают в три смены, широко распространена двухсменная система обучения.

По словам премьер-министра, над решением этой задачи федеральный центр и региональные власти последовательно работают с 2014 года. За этот период построено 60 новых школ более чем на 35 тысяч мест. В 2017 году предусмотрено более 5 миллиардов рублей для создания ещё 14,5 тысячи мест в учреждениях общего образования в федеральном округе. Вместе с тем, реальная потребность, по оценкам, в 4 раза выше. Свою роль здесь играют не только высокие темпы рождаемости, но и значительная доля старых школьных зданий, которые не всегда возможно отремонтировать. Нужен значительный объём дополнительных средств, но необходимо взвешивать все возможности при принятии решений об их выделении, акцентировал Премьер-министр.

Основным докладчиком на совещании выступила Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она отметила, что до конца 2017 года на Северном Кавказе с использованием федеральных и региональных средств планируется завершить строительство 4 школ, возведение которых начато в 2016 году. Одна из них в Ставропольском крае. Вместе с тем, глава Минобрнауки поддержала тезис о необходимости выделения дополнительных средств из федерального бюджета для строительства новых школ.

Востребованность такого шага подчеркнул и Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, который озвучил прогнозные данные демографического роста: в 2020 году число школьников на Северном Кавказе превысит 1 миллион 330 тысяч человек.

В ходе совещания Владимир Владимиров обратился к руководству Правительства РФ с предложением о выделении задач развития школьной сети в регионах Северного Кавказа, в том числе, Ставропольского края, в виде отдельной программы под эгидой Минобрнауки России. Предложение было поддержано главой правительства и руководителем министерства. Предполагается, что со следующего года объём финансирования программы может составить около 5 миллиардов рублей.

Также глава региона предложил рассмотреть вопрос о направлении дополнительного федерального финансирования в размере 98 миллионов рублей для завершения строительства школы в Пятигорске и 300 миллионов рублей для строительства нового корпуса школы №8 в Ессентуках. По поручению Дмитрия Медведева эти предложения будут проработаны в федеральном Правительстве.

– На Ставрополье, как и у наших соседей по округу, очень важно сегодня обеспечивать строительство новых школ, капитальный ремонт и устранение аварийности действующих зданий. Решения сегодняшнего совещания о новых инструментах для выполнения этих задач много значит для нас, это серьёзная поддержка для Ставрополья. Отмечу, что из краевого бюджета на строительство школьных зданий в этом году выделяется 460 миллионов рублей, что позволит завершить работы на трёх объектах. На июньском заседании правительства края мы планируем предложить увеличить эту сумму еще на 237 миллионов рублей, что сделает возможным достроить ещё одну школу, – прокомментировал губернатор после завершения совещания.