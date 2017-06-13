Ежедневно перед православными святынями соверщаются молебны
Ежедневно перед православными святынями соверщаются молебны
Фото: Александр МАЩЕНКО
В Невинномысск прибыли мощи святых православной церкви
В Невинномысск прибыли мощи святых православной церкви
Фото: Александр МАЩЕНКО
Ковчег с частицей десницы святителя Луки Крымского
Ковчег с частицей десницы святителя Луки Крымского
Фото: Александр МАЩЕНКО
Православные святыни пробудут в соборе Покрова Пресвятой Богородицы Невинномысска до 18 июня включительно
Православные святыни пробудут в соборе Покрова Пресвятой Богородицы Невинномысска до 18 июня включительно
Фото: Александр МАЩЕНКО

По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в Невинномысск прибыл ковчег с частицей десницы святителя Луки Крымского, а также икона священномученика Киприана и мученицы Иустинии с частицами их мощей. Святыни крестным ходом торжественно встречало духовенство Невинномысского округа во главе с благочинным протоиереем Иоанном Моздором, прихожане храмов города химиков, представители казачьих обществ.

Как сообщили в Ставропольской епархии, в соборе Покрова Пресвятой Богородицы Невинномысска православные святыни пробудут до 18 июня включительно. Каждый день перед ними совершаются молебны.