Традиционно Левокумский район одним из первых на Ставрополье приступает к уборке зерновых культур.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Жатва

367 комбайнов уже готовы к важнейшей сельскохозяйственной кампании. Об этом шла речь на районном предуборочном совещании, в котором приняли участие специалисты управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды, главы муниципальных образований, сельскохозяйственных предприятий, фермеры. Нынче предстоит убирать более 85 тыс. га зерновых. Это около 30 сортов озимой пшеницы, в основном продовольственные. В управлении сельского хозяйства подчеркнули, что благодаря оперативной диагностике, своевременному проведению работ урожай удалось сохранить – несмотря на удары стихии.