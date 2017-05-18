В жилом районе «Гармония» близ Ставрополя День России отметили фестивалем.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фестиваль «Креативный город — цветущий город» в ж/к «Гармония» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фестиваль «Креативный город — цветущий город» в ж/к «Гармония» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фестиваль «Креативный город — цветущий город» в ж/к «Гармония»

С 8 часов стартовала ярмарочная торговля. Прилавки ломились от разнообразной продукции.

Можно было приобрести по доступным ценам клубнику, мед, копченую рыбу, мясные и колбасные изделия, сладости и другую продукцию от фермеров и переработчиков Ставропольского края.

В 11 часов праздничным концертом был дан старт фестивалю «Креативный город — цветущий город». Между выступлениями творческих коллективов получали награды победители, многочисленных конкурсов, проходивших в рамках фестиваля: по благоустройству подъездов жилых домов и дизайну среды, по дизайну интерьера квартир. Участвовали в нем и жители жилого района «Гармония».

Настоящим развлечением для взрослых и детей стала работа многочисленных арт-площадок. Для всех присутствующих выступили артисты духового оркестра Ставрополья, рядом с ними расположилась танцевальная площадка, где кружились в вальсе семейные пары.

Много людей собралось возле интерактивной площадки. На протяжении всего мероприятия можно было спеть в караоке любимые песни, прокатиться на гироскутерах и самокатах, а также поучаствовать в различных конкурсах.

Благодаря прошедшему фестивалю улицы «Гармонии» преобразились. Участники арт-площадки «Граффити» украсили остановки общественного транспорта жилого района новыми шедеврами.

Ключевым событием праздника стал Парад цветов. Финальное дефиле участниц запомнилось всем гостям мероприятия. Свои цветочные наряды девушки продумали до мелочей. За участие каждую из них организаторы наградили ценными призами.

В завершение уличного фестиваля в «Гармонии» прошли флешмоб и дискотека.

Развлекательные мероприятия в районе – повод отложить все дела и провести несколько часов вместе с друзьями и семьей. Кроме того это возможность прийти на презентацию таунхаусов — популярных жилых объектов «Гармонии», которые пользуются все большей популярностью у жителей Ставропольского края и других регионов России.