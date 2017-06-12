Фото: пресс-служба комитета СК по делам национальностей и казачества Фото: пресс-служба комитета СК по делам национальностей и казачества

В Георгиевском районе в станице Урухской состоялся первый конный переход, приуроченный к 440-летию Терского казачьего войска, сообщила пресс-служба комитета СК по делам национальностей и казачества. Почтить память основателя станицы, генерал-майора Андрея Павловича Ляпина участники перехода собрались после молебна на его могиле.

Атаман Терского войскового казачьего общества Александр Журавский сообщил собравшимся, что мероприятие решено сделать ежегодным. Теперь для этого события сделано специальное знамя с ликом святого, первого по преданию казака Илии Муромца и вышитыми словами «Верою спасется Россия».

25 всадников двинулись по пути боевых действий 5-го Гвардейского Донского кавалерийского корпуса и 4-го Гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса в 1941-1943 гг. освобождавших Ставрополье от фашистской оккупации. Переход длился трое суток и составил 150 км.