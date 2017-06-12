На еженедельном совещании в Думе края под председательством Геннадия Ягубова обсудили основные вопросы, которые планируется вынести на июньское заседание краевого парламента.

Фото пресс-службы ДСК

В частности, депутаты намерены заслушать отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей о работе в 2016 году. В Предгорном районе состоится выездное совещание, на котором обсудят эффективность использования межбюджетных трансфертов и алгоритм формирования бюджета территории.

Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Пётр Марченко отметил, готовятся изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». Игорь Андрющенко, возглавляющий думский комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, пригласил коллег к участию в расширенном совещании. Его тема – правовое регулирование порядка признания жилых строений, расположенных на садовых участках, пригодными для постоянного проживания.

Вице-спикер ДСК Александр Кузьмин проинформировал об итогах организационного заседания временной комиссии краевого парламента по вопросам состояния окружающей среды и первого всероссийского съезда операторов по обращению с отходами, который проходил в Москве на прошлой неделе.

Отмечено, что большая часть проблем, связанных с компенсационными выплатами пострадавшим от паводка, снята. Однако председатель Думы края Геннадий Ягубов попросил коллег держать руку на пульсе, оперативно реагировать на обращения граждан.