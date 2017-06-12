Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили, что житель Ростовской области распространял на одном из рынков Предгорного района некачественную продукцию под знаком известных брендов.

Полицейские изъяли и отправили на проверку более 200 товаров, а общий ущерб правообладателям составляет 12 млн рублей. Полицией было возбуждено уголовное дело по статье за незаконное использование средств индивидуализации товаров, сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.