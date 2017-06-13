Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Мэр краевого центра Андрей Джатдоев побывал на месте стройки будущего футбольного поля в Северо-Западном микрорайоне Ставрополя, сообщает пресс-служба администрации города. Основание для поля в 110х70 метров и 200 мест на трибунах будет возведено на средства местного бюджета, а современное искусственное покрытие профинансирует краевое правительство.

Андрей Джатдоев отметил заслугу губернатора края Владимира Владимирова в оснащении города спортивными объектами.

Ход стройки поля на территории МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу будет контролировать депутат городской Думы по данному округу, члена фракции «Единая Россия» Алексей Хитров.