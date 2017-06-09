Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

Как мы уже сообщали, с 12 июня в Изобильнеском районе искали 9-летнего мальчика, который уехал на велосипеде вместе со своим товарищем купаться на Правоегорлыкский канал. На берегу водоема были обнаружены вещи пропавшего, потом спасатели извлекли из воды тело ребенка.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, его смерть наступила в результате утопления. Сейчас следователи ведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.