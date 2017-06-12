Водоем для отдыха должен отвечать санитарным правилам и требованиям безопасности, информируют в Управлении Роспотребнадзора по Ставрополью.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО На водоеме

Подтвердить соответствие нормам может заключение с результатом экспертизы. Такие заключения выданы 22 водным объектам края. Без опасения купаться можно в Комсомольском озере Ставрополя, в Ессентукском городском озере «Аттракцион», в водохранилище Волчьи Ворота села Новоселицкое, на участках Новотроицкого водохранилища баз отдыха «Газовик», «Жемчужина», «Бодрость», «Голубые огни», «Мечта», «Правда», «Новотроицкая», «Уютная», «Энергетик», «Лагуна», «У Шатра», «Яхт клуб 26», на плотине водоёма (дамба) в посёлке Тоннельный участок, водоемы детских оздоровительно-образовательных профильных центрах «Золотой колосок» в хуторе Большевик, «Солнечный» в селе Казинка, «Колосок» в Труновском районе, «Холодный ручей» в селе Пелагиада, на русловом пруду, участке акватории реки Татарка и участке Новотроицкого водохранилища, который принадлежит ГУП Ставропольского края «Дирекция строящихся автомобильных дорог».

А в Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю напоминают, плавание в водоемах, где это запрещено может привести к ухудшению здоровья.