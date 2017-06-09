С утра 13 июня жизнь поселка Новоизобильный Изобильненского района замерла.

Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

С 7:20 на Правоегорлыкском канале начались поиски пропавшего 9-летнего мальчика, приехавшего в село из Изобильного. Операцию возглавили спасатели ПАСС СК, сообщила пресс-служба ведомства. Есть большая вероятность, что пропавший мальчик погиб в воде. Об этом говорит и очевидец – еще один подросток, находившийся на канале вместе с пропавшим ребенком. 12 июня они решили искупаться в прохладной воде Правоегорлыкского канала на окраине поселка Новоизобильный. Здесь мальчики оставили велосипеды и пошли купаться.

Место достаточно опасное и не подходит для купания – течение и глубина – 3-4 метра. Несколько лет назад здесь уже тонул ребенок.

Работы ведутся уже не несколько часов. Водолаз тщательно обследует дно, постепенно спускаясь ниже по руслу канала, поскольку течение могло унести ребенка. На 12 часов дня 13 июня было обследовано 40-50 метров Правоегорлыкского канала, и пока найден только утонувший велосипед школьника.

Это происшествие – не единичный случай. Например, в Ессентуках на городском озере и на Новопятигорском озере за выходные дни зафиксировано восемь происшествий. Во всех случаях спасатели ПАСС СК помогли терпящим бедствие на воде людям. Все проблемы на Ессентукском городском озере из-за наличия острова в неконтролируемой спасателями зоне водоема. Но людей тянет устроить заплывы именно к этому острову. От него до берега – минимум 25 метров. Теряя силы на обратном пути, купальщики начинают тонуть.