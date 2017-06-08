Люди с ограниченными возможностями здоровья, но с неограниченным творческим потенциалом готовы поведать всем свои истории и продемонстрировать таланты.

Фото Ольги МОСИЙЧУК Фото Ольги МОСИЙЧУК Фото Ольги МОСИЙЧУК Фото Ольги МОСИЙЧУК

А помогло им в этом Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования, которое организовало очередной благотворительный фестиваль под девизом «На крыльях вдохновенья».

Он состоялся в День социального работника в селе Калиновском Александровского района. Поездка нам предстояла недолгая, а с рассказами Шокят Мухорамовой, руководителем группы по связям с общественностью отделения Фонда, она и вовсе пролетела в одно мгновение.

Село Калиновское оказалось прекраснейшим местом. Алые маки, обжигающие своей яркостью, деревья, пышущие изумрудной зеленью, свежий воздух... И это малая толика той красоты, которую хранит в себе село. Но, как известно, красота таится не только в природе, но и в человеческом таланте. Здесь его готовы продемонстрировать люди, попавшие в трудную ситуацию, приехавшие в село из девяти районов Ставрополья.

На поляне перед Домом культуры кипит подготовка к фестивалю: дети выносят стулья, кто-то украшает цветами стол жюри, а кто-то настраивает микрофон и колонки.

– Это невероятно смелые люди, – говорит Надежда Сучкова, заместитель управляющего Фондом социального страхования. – Им приходится нелегко, но они не сдаются и готовы показать себя сегодня во всей красе.

Женщина в платье в «горошек», кажется, совсем не волнуется. Эта Людмила Растрыгина, одна из участниц фестиваля.

– Я по жизни оптимист, – смеется она, – и занимаюсь всем, что душа пожелает.

Каждый день Людмила Ивановна встает в пять утра. В зимние месяцы она ныряет в ледяную воду, а летом занимается гимнастикой и даже умеет делать шпагат. Только в шестьдесят восемь лет она получила водительские права, но уже даст фору любому опытному водителю. Песня «Что мне года?», которую она исполняет на фестивале, своим названием полностью соответствует жизненному девизу этой сильной женщины.

На этом фестивале было немало других участников, полных безграничной энергии. Тамара Цыбизова родилась в казачьей станице. С детства занималась пением даже без инструментального сопровождения. Публике она представила песню о жизни, полной радости и ностальгических ноток, «Старею, но я не жалею».

Многим наверняка известно, что у незрячего человека обостряются остальные органы чувств. У Василия Павлова из села Журавского это проявилось несколько иначе: он обладает уникальным музыкальным талантом. Мастерски перебирая пальцами по клавишам аккордеона, он рассказывает, что увлечение музыкой началось у него еще со школьной скамьи. Он пробовал сочинять и собственные произведения, а сейчас занимается аранжировкой и играет на синтезаторе. На фестивале исполнил вальс с романтичным названием «Под небом Парижа».

Мое внимание не мог не привлечь мужчина, лихо отплясывающий под каждую песню, которую исполняли участники. Познакомившись с ним, поняла, что он талантлив во всем. Николай Анашкин, именно так его зовут, является автором шести сборников стихотворений, которые он смог распространить буквально от Калининграда до Мурманска. Он не только читал публике поэмы, но и пел залихватские песни, под которые, казалось, мог пуститься в пляс каждый.

Люди с ограниченными возможностями здоровья, как оказалось, могут соперничать с полностью здоровыми людьми абсолютно на равных. Передо мной раскрылся целый спектр колоритных историй и непревзойденных талантов, который поразил меня до глубины души. Будем надеяться, что эти люди, распространяющие вокруг лучи добра и света, всегда найдут в себе силы творить и преодолевать трудности.