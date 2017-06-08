Как сообщили в отделении ПФР по краю, 3665 пенсионеров на Ставрополье пострадали в результате минувшего наводнения.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Из них, по предварительным данным, 2216 нуждаются в оказании единовременной материальной помощи. Сейчас доставка пенсии за июнь осуществлена 831 пострадавшему, в том числе 90 человек получили ее досрочно. В пунктах временного размещения продолжают работать консультационные пункты, в которых специалисты территориальных органов ПФР осуществляют информационно-разъяснительную работу. Пострадавшие от наводнения пенсионеры могут получить пенсию досрочно.

В территориальных органах ПФР организована работа телефонов «горячей линии» по вопросу предоставления им адресной помощи.