Фото: архив администрации Изобильненского района Фото: архив администрации Изобильненского района Фото: архив администрации Изобильненского района Фото: архив администрации Изобильненского района

С необыкновенным размахом прошел на ипподроме станицы Староизобильной Изобильненского района конно-спортивный праздник, посвященный Дню России, рассказали в администрации района. Участников и гостей мероприятия ждали не только конно-спортивные состязания, на которые прибыло более 130 лошадей из Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Адыгея, Ростовской области, но и интересная концертная программа, выездная торговля, солдатская каша из походной кухни, показательные выступления авиаклуба «Сварожич», конкурс на самую оригинальную шляпку, а также народные забавы: перетягивание каната и лазание по столбу за призами. В празднике приняли участие около 6000 человек.