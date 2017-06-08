В Андроповском районе восемь муниципалитетов из одиннадцати стали участниками программы краевого правительства по поддержке местных инициатив.

Фото: пресс-служба администрации Андроповского района В Андроповском районе в восьми муниципалитах реализуются проекты краевой программы поддержки местных инициатив Фото: пресс-служба администрации Андроповского района В Андроповском районе в восьми муниципалитах реализуются проекты краевой программы поддержки местных инициатив

На днях глава района Н. Бобрышева совершила объезд поселений, в которых начата реализация упомянутой программы. Ее суть в объединении финансовых ресурсов регионального бюджета, бюджетов муниципальных образований, средств физических и юридических лиц для решения социально значимых проблем.

Как сообщили в администрации Андроповского района, на сегодняшний день проекты находятся на разной стадии реализации. Так, в селе Солуно-Дмитриевском начаты работы по обустройству сквера около памятника погибшим воинам. В селе Янкуль приступают к созданию культурно-спортивной зоны. А в Куршавском сельсовете уже завершен ремонт здания социально-культурного объединения. В селе Крымгиреевском полным ходом идет ремонт местного Дома культуры. Активно включились в воплощение защищенных ранее проектов и другие поселения.

В целом же благодаря региональной программе поддержки местных инициатив в Андроповском районе появятся три новые комплексные спортивные площадки, будут благоустроены сквер и площадь, отремонтированы два дома культуры, оборудована пешеходная дорожка.