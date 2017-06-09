Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В предпраздничные дни ярмарки «Выходного дня» состоялись в Александровском, Андроповском, Ипатовском, Изобильненском, Кочубеевском, Кировском, Красногвардейском, Левокумском, Предгорном, Петровском и Туркменском муниципальных районах, Благодарненском, Новоалександровском, Советском городских округах, а также в городах Георгиевске и Ставрополе.

На ярмарках, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, была представлена продукция производителей Ставропольского края в широком ассортименте: колбасные изделия и деликатесы, молочная продукция и кондитерские изделия, мука, крупа, макаронные изделия, напитки, рыба, масло растительное, плодоовощная продукция и бахчевые культуры, продукция пчеловодства. Было реализовано около 76 тонн продукции на сумму почти 7 миллионов рублей по ценам на двадцать процентов ниже средних рыночных.