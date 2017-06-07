На стадионе «Юность» села Александровского состоялись XIX районные сельские спортивные игры, посвященные Дню России.

Фото администрации Александровского района Фото администрации Александровского района Фото администрации Александровского района

В них приняли участие 18 команд, более 500 физкультурников, предприятий и организаций Александровского района. В программу соревнований входило 11 видов спорта.

На торжественном параде открытия Игр участников соревнований приветствовали представитель губернатора Ставропольского края А. Нагаев, исполняющий обязанности главы района В. Ермошкин и другие официальные лица.

В общекомандном зачете I место заняла команда администрации Александровского района, II место – у команды отдела МВД России по Александровскому району, на III месте – Александровский сельсовет.