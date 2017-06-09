Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Ставропольскому краю

Сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Минераловодскому району, двигаясь по маршруту патрулирования, обратили внимание на плотное задымление в районе одного из частных домов, рассказали в пресс-службе ведомства. Источником огня оказался ВАЗ-2101. Он стоял в непосредственной близости к жилому дому и создавал угрозу воспламенения здания. Владелец автомобиля боролся с открытым пламенем, однако самостоятельно справиться с огнем ему не удавалось. Сотрудники Росгвардии, используя подручные средства и огнетушители, помогли потушить огонь.