Пожалуй, долго еще не будут утихать разговоры о новом спектакле-эксперименте «Непрошенная», которым актеры театра-студии «Слово» им. В. Гурьева ставропольского Дворца детского творчества завершили нынешний творческий сезон.

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Сплоченной командой за годы существования творческой площадки было создано немало интереснейших громких проектов, вспомнить хотя бы недавно представленный и нашумевший «Ревизор» с участием видных деятелей края. «Непрошенная» поставлена в лучших традициях театра-студии, однако много в ней того, что отличает от общего репертуара — в деталях и в самой сути.

Морис Метерлинк – лауреат Нобелевской премии 1911 года, присужденной «за многогранную литературную деятельность, в особенности за драматические произведения, отмеченные богатством воображения и поэтической фантазией», один из самых непростых авторов. Почти все помнят созданную им в 1905 году «Синюю птицу», которую впервые поставил в Москве Станиславский и, кстати, скоро она будет сыграна в «Слове».

Нынешний спектакль «Непрошенная» состоит из трех одноактных пьес Мориса Метерлинка – «Там, внутри», «Непрошенная» и «Слепые» – в Ставрополе они ни разу «не звучали». Даже видавший виды рецензент опешил бы, доведись ему попасть в условия, которые создали актеры, оставившие место уже не столько разуму и визуализации, сколько внутренним рефлексам человеческой души, затронув возможно самую сложную тему — конечности бытия. Я не стану пересказывать сюжет. Я не стану раскрывать символику. Скажу лишь, что спектакль удался, ведь главной задачей современного исполнителя видится в способности донести до зрителя глубину материала. Пусть на рефлекторном уровне, но сидящий в зале должен ощутить шаткость и зыбкость мира. Режиссер-постановщик Денис Цопарь подвел всех к невидимой границе и позволил заглянуть внутрь, а Метерлинк, по-видимому, хорошо знал, что в каждой душе закодирована вся жизнь, с ее прошлым, настоящим и будущим, с ее жаждой знать: откуда мы взялись, куда идем и куда придем. «У каждого человека есть немало поводов, чтобы не жить... В душу не заглянешь, как в эту комнату. Скрытные натуры все таковы... Они говорят о самых обыкновенных вещах, и никому ничего не приходит в голову... Месяцами живешь рядом с тем, кто уже не принадлежит этому миру и чья душа не в силах более покоряться; ему отвечают, не подумав, а видите, к чему это ведет... У них вид неподвижных кукол, а между тем сколько событий совершается в их душах!», говорит принесший весть о смерти персонаж, глядя через окно на мирный и спокойный вечер семьи умершей.

Выбрал для постановки такой сложный материал давний актер театра, а теперь, с полным правом отстоявший новую «должность» режиссера «Слова» Денис Цопарь – «Непрошенная» стала его дебютным спектаклем. После премьерного показа Денис делился своим видением постановки, делая акцент на том, что, конечно, театр должен учитывать вкусы зрителей, идти в ногу со временем, а как мы знаем, большинство сегодня предпочитают легкие ненавязчивые постановки. Но, в тоже время, ему было важно поразмышлять вместе со зрителем о значении человеческой жизни, о бессилии людей перед лицом судьбы.

– Пьесы Метерлинка нравятся мне не только по форме и идее, но и по стилистике – здесь много мистицизма, глубинных вопросов познания жизни и смерти, – делился Денис Цопарь. – Ведь каждый из нас в той или иной степени задумывается о том, что конец неизбежен, и Метерлинк через своих героев очень тонко и глубоко рассуждает на эту непростую тему. Режиссерская работа далась мне нелегко, и не только потому, что материал неоднозначный. Каждый актер – индивидуален по-своему, а значит к каждому нужно подобрать отдельный ключик. Приходилось многому учиться, прочитать кучу полезной литературы, и овладеть режиссерскими приемами, да и на актерское мастерство взглянул с абсолютно другой стороны. Сам же решил не брать себе даже эпизодической роли, а смотреть на весь процесс со стороны, воспринимая его как зритель.

В новом спектакле заняты как уже опытные актеры театра «Слово»: Вячеслав Савин, Евгений Нетудыхата, Виталий Егоров, Денис Белов, Юлия Лазарева, Анастасия Тищенко, так и «новобранцы»: Марина Мальченко, Екатерина Мальцева, Александра Козлова, Александра Ковальчук, Джульетта Агамирян, Наталья Блинова, Степан Устинов, Дмитрий Филатов, Евгений Попов, а также актер театральной студии «Мы» – Олег Короткий.

Художественный руководитель театра-студии Евгений Пересыпкин, который и предложил Денису Цопарю попробовать себя в режиссуре и на полном доверии передал в его руки «творческую бригаду» (о чем, кстати сказать, не пожалел), делится:

– В нашем театре-студии давно сложилась добрая традиция, когда актеры пробуют себя в качестве режиссеров, предлагая новый материал, свое видение мира. Я всегда готов поддержать эти начинания, это всегда интересно. «Непрошенная» – хорошая работа: грамотная, содержательная, в меру интеллектуальная и философская. На мой взгляд, Денису вполне удалось передать мировоззренческую составляющую произведений Метерлинка, подать материал, не развлекательный для бытового сознания, в нужном ключе. Тут есть о чем подумать. Сами ситуации пьес, когда человек осознал свое существование в мире перед неизбежным – смертью, гнетущей неизвестностью – будут интересны каждому думающему человеку.

Как я уже упоминала, спектакль получил немало откликов. После премьерного показа заслуженный работник культуры РФ Владимир Лычагин поделился: «Авторский текст в театре, как известно, определяет все его режиссерское и актерское содержание, смысл их существования вместе на сцене. В театре-студии «Слово» к тексту автора всегда относятся требовательно, не банально, не поверхностно. Не только как поводу постановщику раскрасить его красивой сценической картинкой, но дать актерам возможность самовыразиться не затертым от частого употребления словом. Метерлинк в композиции драматических миниатюр «Непрошенной» такую возможность ощутить символическую суть слова дает им в полной мере. Режиссер-постановщик Денис Цопарь создал на сцене сложную полифоническую хоровую партитуру молодых голосов вокруг евангельской мысли «слепые ведут слепых», приближенной к эстетике известных фильмов Ларса фон Триера. В репертуарном «меню» театра-студии этот спектакль можно отнести в разряд «меню не для всех», так как он требует определенной сосредоточенности зрителя на глубинных проблемах бытия человека, а это «не всем по зубам».

А вот другой авторитетный зритель и, кстати, не раз выступавший в театре-студии «Слово» и в роли режиссера, доктор филологических наук Вячеслав Ходус, как раз настаивает — именно для всех. В своей рецензии он отозвался так: «Он (спектакль) для всех и обо всех. Такая позиция огораживания только навредит. Цопарю несомненно удалось поговорить со зрителем, достучаться до него. План такой четкий и осознанный, как у Метерлинка в «Сокровище смиренных».

…Театр-студия «Слово» вновь удивил зрителей, совершил еще один шаг вперед — в выборе материала, в его подаче, в том, что открыл нового талантливого режиссера. Несомненно, впереди большое будущее. Как рассказал худрук Евгений Пересыпкин, в следующем сезоне они продолжать радовать, будоражить, удивлять зрителей. Завершается работа над новой постановкой классической драмы Бертольда Брехта «Мамаша Кураж», готовятся два спектакля для школьников по творчеству Лермонтова и произведениям Чехова, в новом учебном году студийцы планируют выступать не только на своей главной площадке — в Ставропольском Дворце детского творчества, но выезжать со спектаклями в районы края, тем более, потребность в этом у зрителей большая. 12 октября театр будет отмечать 75-летие со дня рождения основателя заслуженного артиста России Владимира Гурьева. К этой дате будет выпущена книга, куда войдут воспоминания его коллег и учеников, а также история театра.