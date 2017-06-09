пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Акцию «Стань заметней с малышом на дороге» провели в Предгорном районе сотрудники Госавтоинспекции, рассказали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Мероприятие прошло на центральной площади, рядом с которой расположены социальные учреждения и места массового отдыха граждан. Автоинспекторы рассказали молодым мамам, как можно обезопасить себя и ребенка на дороге. Участники акции прикрепили на коляски детей яркие световозвращающие элементы. За несколько часов акции светоотражающими элементами оснастили более 50 колясок.