По постановлению прокурора Невинномысска менеджер по офисным продажам филиала ПАО СК «Росгосстрах» привлечена к административной ответственности за отказ от заключения договора ОСАГО.

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20 января она необоснованно отказала обратившемуся жителю города в заключении договора ОСАГО. Прокурор города возбудил дело об административном правонарушении за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования. По результатам рассмотрения Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации признало менеджера компании виновной и оштрафовало ее на 20 тысяч рублей.

И Георгиевская межрайонная прокуратура возбудила в отношении страховщика административное дело. Поводом для прокурорского вмешательства стало обращение гражданина, пожаловавшегося на действия страховой компании ПАО «САК «Энергогарант». Мужчина обратился в офис этой страховой компании с письменным заявлением о заключении договора ОСАГО. При оформлении полиса ему навязан договор обязательного страхования дополнительных услуг (страхование жизни). Прокуратура возбудила в отношении страхового агента МАО «САК «Энергогарант» дело за навязывание страхователю дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.