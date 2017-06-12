В Ставрополе на парковке одного из торговых центров прошел первый мотофестиваль «Мото лайф», который собрал участников-байкеров со всего Юга России. Праздничная программа насчитывала более десяти арт-площадок.

Фото: Мария ЩЕДРИНА Фестиваль «Мото лайф» в Ставрополе Фото: Мария ЩЕДРИНА Фестиваль «Мото лайф» в Ставрополе Фото: Мария ЩЕДРИНА Фестиваль «Мото лайф» в Ставрополе Фото: Мария ЩЕДРИНА Фестиваль «Мото лайф» в Ставрополе Фото: Мария ЩЕДРИНА Фестиваль «Мото лайф» в Ставрополе Фото: Мария ЩЕДРИНА Фестиваль «Мото лайф» в Ставрополе Фото: Мария ЩЕДРИНА Фестиваль «Мото лайф» в Ставрополе

... Потихоньку скапливались люди, приманиваемые ревом двигателей. Присутствовал народ всех возрастов: молодежь, старики, дети и их родители. Всех объединяет одно – любовь к двухколесному транспорту. Разогревали публику ставропольские музыкальные группы. Были исполнены как песни собственно сочинения, так и «каверы» на известные композиции. Люди танцевали, подпевали и параллельно участвовали в организаторских конкурсах и лотереях. У детей была возможность выиграть бесплатные призы – нужно было лишь нарисовать мелом на асфальте мотоцикл и дать ему имя. Взрослым же, чтобы получить приз, приходилось в буквальном смысле поднапрячься. Был конкурс на самый дальний бросок покрышки от мотоцикла, соревнование в армрестлинге, поедание хот-догов на время.

Для владельцев «железных коней» был особый конкурс. Требовалось продемонстрировать громкость выхлопа своего транспорта, и тот, чей байк «прорычит» громче всех, станет победителем. В ходе этого нестандартного соревнования можно было наблюдать, как многие зрители попросту затыкали уши и зажмуривались – настолько было громко!

Музыка на фестивале «Мото лайф» играла от начала до конца. Параллельно на специально выделенной площадке мотоциклисты могли демонстрировать различные трюки. Были места для фотографирования, детям разрешалось «оседлать» любой из транспортов и почувствовать себя настоящими байкерами.