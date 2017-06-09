Никогда не пустует небольшой, уютный, со вкусом оформленный актовый зал социально-оздоровительного отделения Невинномысского комплексного центра социального обслуживания населения.

Фото: пресс-группа КЦСОН Невинномысска Более 15 лет в Невинномысске, на базе комплексного центра социального обслуживания населения, работает клуб глухонемых «Виктория»

Здесь организует занятия культорганизатор отделения В. Охлопкова В.А.. Также работает множество кружков и секций: «Поэтические маршруты», «Друзья», «Сударушка», «Белая ладья», Дружба», «Жемчужина», «В здоровом теле – здоровый дух», «Хозяюшка». В них каждый может найти занятие по душе, научиться чему-то новому, завести новых друзей, почувствовать свою социальную активность и значимость.

Большое значение в деятельности отделения уделяется работе с глухонемыми. Вот уже более 15 лет, практически одновременно с открытием Невинномысского центра соцобслуживания, на его базе действует клуб «Виктория». Отсутствие слуха ничуть не мешает членам клуба вести активный образ жизни. Многие из них работают, многие имеют дачные участки. А социально-оздоровительное отделение – любимое место интересного времяпрепровождения, где люди разного возраста принимают участие в интересных мероприятиях «Виктории».

При помощи специалистов Центра идет подготовка различных праздничных программ: с интересными номерами, красочными костюмами, проводятся интеллектуальные игры, викторины и многое другое. А за праздничными чаепитиями идет обсуждение новостей. Также «викторианцы» всегда готовы прийти на помощь своим товарищам. Как рассказали в пресс-группе Центра соцобслуживания, неизменным руководителем «Виктории» и одновременно сурдопереводчиком вот уже много лет является В. Селезнева.