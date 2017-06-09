Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК

В Кисловодске утром 10 июня на улице 40 лет Октября в торговом доме произошло возгорание. 40 спасателей и 9 единиц техники выехали на тушение пожара. На площади в сто квадратных метров огнем уничтожены торговые помещения и оборудование, а также крыша здания. Как сообщают в ГУ МЧС России по СК, человеческих жертв нет.

Также в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Ставрополью в этот день поступило еще несколько звонков, сообщающих о пожаре. Горел жилой дом в селе Отказном на ул. Крупской, где огонь успел уничтожить кровлю, мебель и домашние вещи. А в городе Ипатово огонь полностью уничтожил домовладение. В обоих случаях никто не пострадал.